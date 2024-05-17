台東縣私立公東高工家具木工科學生黃鈺傑，面對「巨大細胞瘤」威脅仍學藝不輟，屢屢在全國競賽中嶄露頭角，勇奪1金1銀獎牌，不屈不撓奮鬥的精神，激勵人心，榮獲2024年總統教育獎。

來自桃園市的黃鈺傑，從小懷抱木工夢，國中時期以公東高工作為第一志願；未料，因疼痛就醫診斷出罹患「巨大細胞瘤」，雖為良性骨腫瘤，但轉為惡性風險高，父母考量就醫及照顧方便，拒絕他選讀公東。

「在一次次的溝通後，踏上了成功之路」，黃鈺傑提到，在公東的3年，深刻感受到師長在教學、生活教育及生活照顧的用心，他除了學習到木工的專業技能外，更奠定正確的人生觀。

他說，很謝謝陪伴的3年的老師及同學，讓他這個遠離家鄉的游子有賓至如歸的感受，台東是他第2個故鄉。

黃鈺傑展現對學習的高度熱誠和追求卓越的態度，二年級時榮獲第53屆全國技能競賽家具木工職類金牌，並在112全國學生技藝競賽中獲得家具木工職類金牌，今年3月又榮獲第54屆全國技能分區賽門窗木工職類銀牌獎。

導師傅湘涵表示，黃鈺傑展現了與同儕截然不同的成熟思想，雖然身體不適仍能樂觀面對，展現強烈的上進心及求知慾，無論是學業還是技能方面，他的成績始終名列前茅。「他的卓越表現令人矚目也是同學們學習的榜樣，更是公東高工的榮耀。」

黃鈺傑說，未來目標是考取清華大學藝術與設計學系及台灣科技大學工業設計系，若能順利錄取畢業，他要當老師回學校任教，把公東高工的優良木工傳統，繼續傳承指導給學弟妹。