超級戰區！長榮航迎戰 西雅圖航線再增班，每周從7班達10班，但不打價格戰。圖／王淑以

長榮航（2618）深耕及獨占鼇頭西雅圖31年後，今年有3家航空公司將加入戰局，如達美航空、星宇航空、華航，長榮航將迎戰，長榮航空企劃副總廖至維表示，規劃季節性增班，分別在6-9月及12月底將增班，從每周7班增加至每周10班，屆時美洲航線將達每周87班。雖然競爭對手多，總經理孫嘉明說，西雅圖不會打價格戰。

長榮航第一季稅後純益47.12億元、年增5％，每股稅後純益（EPS）為0.87元。

長榮航第一季燃油成本占33％，為最大宗，用人成本20％，居次，其餘為維修9％等，就燃油部分，第一季平均燃油價格為每桶102.1美元，年減約8％，燃油431萬桶，年增23％，採購燃油150億元，年增15％。

孫嘉明表示，中轉旅客占長榮航客運營收的三成，其中北美航線占六，西雅圖航線中有六成為中轉客。同時依據桃機資料顯示，去年到桃機中轉的旅客，有六成是搭乘長榮航。

廖至維表示，對於今年航空產業展望抱持正面看法，由於價格有僵固性，預期客運票價穩健。

至於在機隊規劃上，機隊合計88架，預估至今年底機隊合計約87架；廖至維指出，隨著機隊改艙，部分機種新增豪華經濟艙及商務艙機位下，預估將可增加商務艙約一成以上運力，有利服務高端客人。

孫嘉明表示，季節性增班西雅圖主要是服務北美轉運客需求，由於長榮航過去30年深耕北美中轉東南亞及其他地區，中轉客人占長榮航空總載客人數約三成，其中北美客人又占約六成，加上從台灣至西雅圖時間相對其他城市具有優勢，長榮航空也與阿拉斯加航空合作在西雅圖轉接延伸至美國其他城市，為服務旅客，決定季節性增班。