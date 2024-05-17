【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院院會今天（17日）上演表決大戰，民進黨立委趁即將表決時發起猛攻，綠委鍾佳濱越過人潮翻身跳上主席台，一把抱住守在立法院長韓國瑜旁邊的藍委陳菁徽，將她撲摔在地。國民黨立委李彥秀表示，鍾佳濱造成陳菁徽膝蓋挫傷，以及心理上巨大的恐懼陰影，民進黨應立即道歉。國民黨市議員鍾沛君則點出，民進黨立委吳思瑤別秀下限，為何還要顛倒是非，公然造謠鍾佳濱才是受害人。

李彥秀今(17日)在臉書粉專表示，國會殿堂不是摔角競技場，民進黨立委鍾佳濱以暴力以及極其危險的方式，將陳菁徽從主席台飛撲，壓倒在地，造成陳菁徽膝蓋挫傷，以及心理上巨大的恐懼陰影。

李彥秀表示，我們嚴厲譴責鍾佳濱這種暴力噁心的行為，應立即將鍾佳濱移送立院紀律委員會，民進黨應立即道歉。

國民黨市議員鍾沛君也伸援表示，她認識的陳菁徽聰明、善良、認真。但在今天之前，她絕對不會將她與勇敢與矯健的關鍵字，連在一起，直到她看到陳菁徽為了守護韓國瑜院長主持議事，一個箭步跳上主席台，攔阻鍾佳濱突襲。如今她唯一關心的是，陳菁徽除了皮肉疼，有沒有更嚴重的傷。

鍾沛君認為，鍾佳濱的道歉，扭曲事實，毫無誠意。今天攻防結束之後，陳菁徽是否提告傷害或是性騷，她都全力支持。但她更想請民進黨立委吳思瑤別秀下限，噁心。妳也是女性、也耳聰目明，為何還要顛倒是非，公然造謠鍾佳濱才是受害人，犯得著為了當這個黨團幹部，連一丁點的是非都不要了嗎？