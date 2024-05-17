美國麻州去年有一名青少年吃了爆辣玉米片後突然昏倒，送醫不治。法醫驗屍報告顯示，少年心臟有先天缺陷，生前攝取大量辣椒素引發心肺停止。

去年9月美國麻州發生一起14歲少年參加TikTok廣傳的爆辣玉米片挑戰賽後暴斃的慘劇。美國媒體周四（16日）報導，法醫驗屍報告證實，這名少年因為攝取高濃度辣椒萃取物導致心臟病突發而死。令人扼腕的是，法醫發現這名少年的心臟有先天缺陷，而且有心臟肥大問題。

綜合美聯社、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，麻州渥斯特市（Worcester）10年級學生沃洛巴（Harris Wolobah）2023年9月1日在學校參加TikTok流傳的「吃一片挑戰」（One Chip Challenge），挑戰內容是要吃下食品大廠好時（好時）旗下Paqui爆辣玉米片，吃了之後不能喝水緩解。沃洛巴吃了同學給他的這款爆辣玉米片之後在學校昏倒，返家後再次昏倒送醫不治。家人當時表示孩子身體健康還常打籃球，並無已知過敏原。

法醫報告顯示，沃洛巴因為死前不久「攝取含有高濃度辣椒素的食物」而死於心肺功能停止，而且患有心臟肥大，而且心臟有「冠狀動脈左降前支心肌橋（myocardial bridging of the left anterior descending coronary artery）」先天缺陷。

Teen dead after Paqui ‘One Chip Challenge’ chip died of high chili consumption and heart defect: autopsy https://t.co/OtPdPazjYT pic.twitter.com/NNt3XBT5ZK — New York Post (@nypost) May 16, 2024

這款玉米片以單片包裝販售，外盒做成類似棺材的狹長六邊形，盒身正面有紅色骷髏頭與綠色毒蛇圖案，文字不僅標明2023「吃一片挑戰賽」（2023 One Chip Challenge），標榜提供「灼熱與疼痛帶來復仇式快感」，正面註明內含「卡羅萊納死神辣椒」（Carolina Reaper）、「娜迦毒蛇辣椒」（Naga Viper pepper）。前者辣度約190萬SHU（Scoville Heat Unit，史高維爾辛辣指標）曾是世界「辣王」，後者逾138萬SHU。相較之下，墨西哥辣椒辣度頂多8000。包裝背面印了警告標示與警語「請放在兒童接觸不到的地方」。

2022年加州有3名高中生挑戰後送醫，明尼蘇達州7名學生挑戰後接受急救；去年舊金山也有一名6年級學生因為參加這款玉米片挑戰而「中毒」。即使挑戰賽已行之有年，此案發生幾天後產品全面下架。

Paqui玉米片以單片包裝出售，外盒形狀令人聯想到棺材，還印上挑戰字樣。（資料照／美聯社）

Paqui發言人周四表示，對於沃洛巴去世深感悲痛，並向其家屬親友致哀，發言人強調，One Chip Challenge僅供成人食用，警示標籤醒目，警語強調不適合兒童或任何對於辛辣敏感、有潛在健康問題者食用，產品符合食安標準，但基於謹慎考量主動下架，挑戰賽活動也已終止。

波士頓塔弗茲醫學中心（Tufts Medical Center）心臟科主任伍德森（James Udelson）說，主動脈某一段不在心臟表面而是在心肌內運作的情況下，就會形成心肌橋，這種情況下，倘若心臟受到明顯刺激，心肌橋以外的肌肉可能會突然發生血流異常，導致嚴重心律不整，醫界已有報告指辣椒素急性中毒會引起心肌缺血（ischemia）。

辣椒素（capsaicin）是辣椒辣味來源，會明顯刺激口腔與喉嚨，有可能引發噁心、嘔吐、胃痛。美國非營利組織「國家首都毒物中心」（National Capital Poison Center）指出，倘若攝取劑量很大恐引發更嚴重的問題，例如過敏、食道損傷、心跳加速、胸痛、呼吸困難，甚至心臟病發作。