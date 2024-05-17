資深女星楊繡惠最早以喜劇演員阿西女兒身分打開知名度，在出演一些電視劇和活躍於綜藝節目後，率直性格和嗆辣發言意外獲得廣大觀眾喜愛。而59歲的楊繡惠經常曬出美照，被誇保養得宜，最近她突然放送大尺度照片，竟然直接裸上身，但背後因刮痧一大片紅令不少粉絲好心疼。

楊繡惠17日凌晨在臉書更新近況，她PO出一張背對鏡子的自拍照，仔細一看發現她居然沒穿上衣，背部還滿是刮痧後的紅色痕跡，她只輕描淡寫地說，「姐每天勤奮包貨的結果」；由此可見，楊繡惠近期因副業太忙碌，身體反映出她真的太過操勞。

辣照底下釣出一票藝人好友關心楊繡惠，「阿姐辛苦了」、「繡惠姐太辛苦了，要找時間好好休息啦」、「多喝水，找時間多休息」；網友們看了都被楊繡惠大尺度自拍照驚呆，「嚇一跳，想說怎麼被打成這樣子，認真看了一下，結果是刮痧」、「繡惠姐親力親為，辛苦妳了」、「賺錢也要記得休息啊」。

原來楊繡惠一直有經營保養品副業，已經堅持超過6年，先前她曾透露，保養品副業業績好的話一個月收入可達百萬元，相當可觀。