肩頸痠痛是現代人常有的困擾，許多人會透過按摩來緩解不適，但醫師提醒，要小心脖子有「危險三角區」，千萬不要去按到，恐釀成暈眩、腦中風的情況，不可不慎。

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》示警，頸部的危險三角絕對不能按，而此位置就位在從耳朵下方延伸至下巴，再連接到鎖骨上緣所形成的三角形區域，一旦施壓不當，不僅無法緩解痠痛，還會帶來嚴重的健康危害。

至於為何此區域很危險？江坤俊解釋，摸下去可直接感受到脈搏跳動，也就是頸動脈，若不小心壓住頸動脈的話，腦部血液循環馬上就沒了，所以同時壓住兩邊頸動脈，很可能就直接昏倒或中風。

不僅如此，江坤俊提到，若頸動脈有斑塊，一旦按摩它，就可能會導致其剝落，若跑到大腦內，就恐堵塞腦血管引發腦中風。另外，頸動脈內還存在著頸動脈竇的結構，主要負責調節血壓，當用力去壓此處，身體會誤以為血壓升高，進而反射性把血壓降低，因此可能造成暈眩發生。

江坤俊先前表示，現代人之所以經常感到肩頸痠痛，主要是「站沒站相、坐沒坐相」，再加上長時間低頭滑3C產品所致。他指出，頸部彎曲若超過60度，頸椎大約要承受22公斤的壓力，長期下來，自然容易會有肩頸痠痛的症狀。

想要預防肩頸痠痛，江坤俊建議，平時應養成頸部微抬20度的習慣，尤其是在看電視、電腦時可這樣做，對於頸椎回正有正面幫助。此外，強化頸部肌肉也是不錯的方法，不妨試試看「大笑」，有助於鍛鍊頸部肌肉，還能讓心情變好；或是每天跳繩3分鐘，因過程中頸椎會自然抬高，從而幫助頸椎回正。