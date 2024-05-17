成份股納入21檔包括：2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703 欣陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科等。

成份股刪除21檔包括：1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大等。

《半導體》京鼎4月營收近16月高 攜前4月齊創同期高
本業穩定成長 三陽Q1每股賺1.75元
00940成分股50檔曝光 長榮占比9.32％排第一
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