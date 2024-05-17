臺灣指數公司今公布「特選臺灣價值高息指數」2024年第一次成份股定期審核結果。該指數為00940元大台灣價值高息ETF所追蹤的指數，成份股納入長榮航（2618）等21檔、長榮（2603）未遭剔除，並自今（17）日盤後生效。