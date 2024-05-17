交通部長王國材將於5月20日卸任，交棒給行政院祕書長李孟諺。交通部今為王國材與政務次長胡湘麟舉行歡送會，王坦言，他是交通部任期最長政務官，雖臉上笑嘻嘻，但壓力大得要命，如今完成「8年抗戰」階段性任務，自評零負評政績是TPASS月票，但也留下許多課題給新任部長，將退出江湖的他要去運動恢復體力及陪伴家人，期許交通部同仁未來面對不同的立法院生態，有信心可以好好表現。

王國材表示，他在交通部擔任次長4年11個月、當部長3年1個月，正好滿8年，是交通部政務官連續時間最長的一位，很不簡單，他2016年到交通部當「救火隊」，榮幸遇到優秀團隊共事，是很開心的緣分，過去在高雄市府時，從沒想過自己有天會到交通部服務。

他細數上任後遇到的狀況，包括桃機淹水、空服員罷工、機師罷工、多起遊覽車事故、南方澳大橋斷橋、2起台鐵重大事故等，過程遇到許多困難，幸好有主管們陪他一起克服。他說，面對問題就要處理，雖然自己表面上笑嘻嘻，但其實壓力大得要命，當上部長才知壓力和責任都在部長身上。

王國材提到，任內政績包括uber納管、發行TPASS、台鐵公司化及《道路交通安全基本法》通過，做任何政策與建設都有正反兩面，施政太嚴格或太放鬆都會被罵，但對的事就要全力去做，其中TPASS就是「唯一沒有被罵的政策」，對年輕人通勤上班很重要，可節省交通成本。

王國材指出，台鐵假如沒重大改革，國家不會這麼支持，組織改革後債務清零，相信公司化不是結束，是好的機制的開始，要掌握組織優勢和重生機會，未來如何加強安全營運工作，剛好留給下任部長，會請勞資雙方一同努力。

道安方面，王國材說，《道路交通安全基本法》通過後給出一個大架構，相關執法就能往下執行，去年修正處罰條例，包括檢舉項目增加和記點，執行時成效佳，死亡率降10％以上，但接獲職業團體與民間反彈，今年也三讀修正通過，有一天當環境都做好，嚴格執法就非常重要，停讓行人宣導多年沒成效，祭出罰則大家都很乖，「我也承認執法上有點理想性，所以做一些適當的調整」。

「8年抗戰完成了！」王國材表示，交通部政策執行不可能在某階段全部處理完，現在將階段性任務完成並交給下一棒，第一是道安要持續改善，第二為台鐵安全改革，這也是他最放心不下的一項，第三是國門建設的三航、三跑。此外，對於近日花東交通建設3條例，他也說，反對跳出客觀評論程序，但真的嵌花蓮人一個公道，沒安全回家的路，盼蘇花安計畫如期完成。

王國材也說，胡湘麟卸任後將赴鐵研中心繼續貢獻對鐵道的熱愛，但他退出江湖從不管江湖事，仍要給同仁期許，如今面對國會三黨不過半，相信未來會有很多挑戰，要支持新任部長，他已和李孟諺交流過現在面臨的問題和經驗，李是比他細心的人，非常認真，怕對方太操煩，但相信李對交通部也非常了解，他也向同仁喊話，工作和家庭務必要取得平衡，才有動力。

談及下一步動態，王國材表示，他從高雄到交通部，16年來都沒有好好休息過，放長假後要去運動，恢復爬百岳的體力，當部長時身體有很多小毛病，包括腳痛、牙齒等，都要趕快去處理，另外也要陪伴家人、帶孫子，他會一邊看國會轉播一邊休息，持續關心著大家，但不會主動給建議，但若需諮詢他會願意。