本週因法國準備改變省級投票規則，而引發太平洋上的法屬新喀裡多尼亞（New Caledonia）大暴動，至少5人死亡，數百人受傷，巴黎因應週一（13日）在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布當地進入緊急狀態後，當局聲稱法國太平洋領土的局勢「已和緩」。 代表法國的新喀裡多尼亞高級專員週五在一份聲明中表示，隨著數百名安全增援人員從巴黎抵達，省會諾美亞（Noumea）的騷亂已經平息，但社群媒體上的影片卻顯示法國軍警荷槍實彈。
該地區位於澳大利亞和斐濟之間，在19世紀末被法國殖民，獨立仍然是該地區的普遍訴求。這起暴力事件是該領土30多年來最嚴重的一次，此前3場獨立公投都以失敗告終，而這些公投是早期確保穩定政治協議的一部分。
該委員會在聲明中表示：「自週一以來，大諾美亞地區的局勢首次趨緩，平靜和和平。」 然而，它補充說，當地一所學校和2間企業在夜間發生火災。
過去幾週以來，法國計劃將新喀裡多尼亞的投票權，擴大到在該島居住10年或以上的新住民，以放寬1980年代初期應政治動盪，所商定的投票限制的計劃。
這引起了當地人民的憤怒。佔總人口約40%的卡納克原住民擔心，週三（15日）巴黎國民議會通過的這項舉措將削弱他們的選票和政治影響力。
新喀裡多尼亞現有1,700名安全人員，法國政府 預計將增派約1,000名安全人員，同時當局表示，他們將推動「對騷亂者和搶劫者實施最嚴厲的懲罰」。
週四（16日）五名涉嫌組織暴動的人被拘留，暴動導致道路被封鎖、企業被縱火和搶劫。
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