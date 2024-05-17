本週因法國準備改變省級投票規則，而引發太平洋上的法屬新喀裡多尼亞（New Caledonia）大暴動，至少5人死亡，數百人受傷，巴黎因應週一（13日）在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布當地進入緊急狀態後，當局聲稱法國太平洋領土的局勢「已和緩」。 代表法國的新喀裡多尼亞高級專員週五在一份聲明中表示，隨著數百名安全增援人員從巴黎抵達，省會諾美亞（Noumea）的騷亂已經平息，但社群媒體上的影片卻顯示法國軍警荷槍實彈。

The French Empire has deployed its military to put down insurgents in the Pacific island of New Caledonia, which is near Australia!



And France has also banned TikTok in that island to hide human rights violations.



Freedom, democracy and Western values on display: pic.twitter.com/0PViDdpt74 — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) May 15, 2024

該地區位於澳大利亞和斐濟之間，在19世紀末被法國殖民，獨立仍然是該地區的普遍訴求。這起暴力事件是該領土30多年來最嚴重的一次，此前3場獨立公投都以失敗告終，而這些公投是早期確保穩定政治協議的一部分。

in New Caledonia? pic.twitter.com/ZkA0ZhPvte — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 17, 2024

該委員會在聲明中表示：「自週一以來，大諾美亞地區的局勢首次趨緩，平靜和和平。」 然而，它補充說，當地一所學校和2間企業在夜間發生火災。

France preaches one thing and practices another.



France declared a state of emergency in its colony of New Caledonia after an anti-colonial uprising broke out there



New Caledonia has long sought independence, hoping to support itself through mining. The French sent in the… pic.twitter.com/g7RKXKaXNM — Chay Bowes (@BowesChay) May 16, 2024

過去幾週以來，法國計劃將新喀裡多尼亞的投票權，擴大到在該島居住10年或以上的新住民，以放寬1980年代初期應政治動盪，所商定的投票限制的計劃。

🚨🇫🇷One of the last remaining French pacific territories New Caledonia resembles a war zone right now.



The French Government is using it's army to quash indigenous locals who are rising up against the colonisers.



Authorities also decided to ban video app TikTok, which the… pic.twitter.com/SYEch4vSB8 — Aussie Cossack (@aussiecossack) May 16, 2024

這引起了當地人民的憤怒。佔總人口約40%的卡納克原住民擔心，週三（15日）巴黎國民議會通過的這項舉措將削弱他們的選票和政治影響力。

新喀裡多尼亞現有1,700名安全人員，法國政府 預計將增派約1,000名安全人員，同時當局表示，他們將推動「對騷亂者和搶劫者實施最嚴厲的懲罰」。

週四（16日）五名涉嫌組織暴動的人被拘留，暴動導致道路被封鎖、企業被縱火和搶劫。