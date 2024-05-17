臺灣指數公司公布「特選小資高價 30指數」2024年第一次成份股定期審核結果，該指教數為00894中信小資高價30 ETF所追蹤，00894成份股納入廣達（2382）、刪除川湖（2059）等各11檔，並自今（17）日盤後生效。