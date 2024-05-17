成份股納入11檔包括：1503 士電、1560 中砂、2357 華碩、2382 廣達、3548 兆利、3583 辛耘、6121 新普、6223 旺矽、6414 樺漢、8069 元太、8210 勤誠等。

成份股刪除11檔：2059 川湖、2308 台達電、2345 智邦、2383 台光電、3035 智原、3443 創

意、4966 譜瑞-KY、6469 大樹、6531 愛普＊、8046 南電、8996 高力等。

00896成份股納入華城等6檔、刪除創意等6檔
全國創意點子競賽 康寧大學獲16金、5銀佳績
台股改寫歷史新高！台積電登825元天價 3檔航運股衝刺
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