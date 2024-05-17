成份股納入11檔包括：1503 士電、1560 中砂、2357 華碩、2382 廣達、3548 兆利、3583 辛耘、6121 新普、6223 旺矽、6414 樺漢、8069 元太、8210 勤誠等。
成份股刪除11檔：2059 川湖、2308 台達電、2345 智邦、2383 台光電、3035 智原、3443 創
意、4966 譜瑞-KY、6469 大樹、6531 愛普＊、8046 南電、8996 高力等。
臺灣指數公司公布「特選小資高價 30指數」2024年第一次成份股定期審核結果，該指教數為00894中信小資高價30 ETF所追蹤，00894成份股納入廣達（2382）、刪除川湖（2059）等各11檔，並自今（17）日盤後生效。
成份股納入11檔包括：1503 士電、1560 中砂、2357 華碩、2382 廣達、3548 兆利、3583 辛耘、6121 新普、6223 旺矽、6414 樺漢、8069 元太、8210 勤誠等。
成份股刪除11檔：2059 川湖、2308 台達電、2345 智邦、2383 台光電、3035 智原、3443 創
意、4966 譜瑞-KY、6469 大樹、6531 愛普＊、8046 南電、8996 高力等。
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