台灣法律允許設置性專區已超過10年，至今仍沒有縣市政府敢開第一槍，雖然警察不時會展開掃黃行動，但色情業者卻仍層出不窮。一名女網友透露，她曾在半套店打工幫忙回訊息，最多一天就要回約150人的訊息，且許多人的大頭照還直接使用婚紗照或是抱著嬰兒寶寶的照片，讓她對男性感到非常絕望。

一名女網友昨（16）日在「Dcard」表示，過去曾有一段時間身體不適無法出門上班，先生因此幫忙找了一份工作，只要在家協助回訊息每個月就能賺到1萬元，了解後才發現是「按摩店」的訊息，抵達現場後有一位穿著薄紗的「越南阿姨」負責教學，告知如何回復訊息、打招呼、請客人打電話預約等。

原PO提到，上工後她每天都要回100至150人的訊息，很多人詢問能否無套，或是親嘴等行為，讓她心想「你們是不怕得病嗎」，還有很多人會傳不堪入目的照片，讓她到最後已經看到麻痺了。

原PO指出，每到假日客人量就會暴增，不論是外地出差還是出門玩的很多人都會「找魚找茶」，一堆人的大頭照是婚紗照或是情侶照，也有人使用的是抱著嬰兒孩子的照片，甚還曾發現詢問的人竟是自己認識的人，讓她對男性非常絕望。

此外，原PO更爆料「大部分問了價錢之後的人，都會來！所以那些『我只是好奇問問的』，妳聽聽就好」。