聚集胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID（林柏昇）、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美7位藝人的三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，近日在花蓮與輕艇隊選手們一起接受5K跑步體訓及肌肉訓練。

永遠都有用不完精力的KID，坦言這次的跑步訓練讓他很走心，因為在地教練事前預估他將會是最後1名，讓他擔心他多年所經營的戶外形象毀於一旦。他面對被稱讚有用不完精力、嗓音永遠最大、說不完的話，表示自己就是球隊中的啦啦隊精神領袖，「你們以為這趟路會有啦啦隊嗎？不可能，你們就只有我」。

他強調自己會繼續「噪音汙染」，尤其日後到了大海中，也會大聲地替大家加油，相信屆時夥伴們聽到他的加油嘶吼聲，一定會有不同感受。他提到，最近鍾瑶突然跟他說「經過多天訓練，我慢慢開始喜歡你了」，讓他放在心中相當感動，因為終於有人發現他發出的不是噪音。

在海邊長大的海王子蔡昌憲，在海划時狀態十分不好，已經暈船嘔吐4次，他解釋應該是最近睡眠時間不足，導致影響體力。他認為這是他正式出海時要面對的挑戰，近期一定要努力克服。

這次的5K跑步訓練，讓七位藝人卯足勁完成，鍾瑶雖然落後，但完成的運動精神仍獲得大家的掌聲，她表示自己剛開始跑就最後一名，就看到一票選手從旁邊跑過，她說自己不一定快但絕對會很持久撐到最後，而這幾次訓練，被公認體力最好的則是郭泓志。

《上船了各位！》並未因地震而改變拍攝地點，依照原定計畫在花蓮鹽寮海灘、清水斷崖、秀姑巒溪及鯉魚潭拍攝，七位藝人也在清水斷崖、崇德沙灘下水進行第一次15K的海划。崇德村村長特別請當地部落族人替藝人們做下水的祈福儀式，因為地震後他們很努力在重振花蓮觀光，也為感謝節目未取消計劃，特別到場歡迎並為所有工作人員及藝人祈福。