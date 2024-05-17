隨著台灣社會風氣逐漸開放，不少人想窺探成人產業秘辛。一名入行三年、24歲的成人片演員房天樂接受《新聞歸剛欸》訪問表示，「拍片的房間裡，散發女優濃濃『海鮮味』」，他還原片場災難互動過程，工作人員反應曝光。

片場開拍時，若女優「海鮮味」很重怎麼辦？房天樂先是開玩笑說，「開電風扇把它(海鮮味)吹走」。萬一女方下體味道重，房天樂說，「我會盡量用嘴巴呼吸，或接吻多一點；若嘴巴味道不好聞，接吻時間少一點，盡量拉開彼此之間距離」。

獨/女優濃濃「海鮮味」飄整房！男優還原災難片場互動：辛苦了

房天樂擁有健壯體魄。(圖／房天樂提供)

有時拍攝鏡頭要借位，房天樂說，「我要彎腰或把頭擺旁邊，身體可在鏡頭外自由調整距離，因為拍不到臉」。開拍前個人清潔狀況？他則說，「如果女生下體有味道，通常是她有點發炎情況，不然事前男女優一定都會做基本清潔的」。

女優「海鮮味」很重，房天樂曝3絕招對抗。(圖／游定剛拍攝)

房天樂聽過其他男優分享誇張經歷，「推開片場房門就聞到滿滿的『海鮮味』，現場工作人員彼此面面相覷，並拍拍男優肩膀說『辛苦了』，不過我從來是沒有遇過」。