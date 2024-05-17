大陸宣布重啟福建居民赴馬祖旅遊，稱將派「踩線團」赴馬祖考察。馬祖觀光協會理事長孫孝豪17日證實，協會已收到福州市旅遊協會的交流團資料，將在520後向台灣有關部門送件。他強調，馬祖旅行社、車行、餐飲、民宿業等從業人員都很期待福州居民到馬祖旅遊，也都已做好接待準備。

孫孝豪當日在大陸福建福州出席第7次福馬磋商會，做出上述表示。他說，目前已接到福州市旅遊協會準備赴馬祖的交流團資料，預計在520總統就職之後開始送件，只要台灣有關部門核准、陸方簽注開始接受辦理之後，相信旅遊的合作模式就可以開始啟動。

交流團將有28位成員參加，將由福州市旅遊協會會長韓鳴帶隊。談及交流團的考察路線，孫孝豪表示，預計是馬祖的南竿跟北竿兩個主要島嶼，規劃3天2夜的行程。

孫孝豪指出，現在不管福州、泉州、廈門，很多旅行社都已經在準備要自己辦「踩線團」，到馬祖考察，熟悉旅遊線路及產品，相信會有不少客人到馬祖旅遊。而馬祖的旅行社、車行、餐飲業、旅宿業及導覽從業人員都很期待，對福州居民到馬祖旅遊做好了接待準備。

是否會希望未來除了福建以外的大陸民眾也可以去馬祖玩？孫孝豪說，疫情前都有接待過來自大陸廣東、浙江、江西，甚至是來自上海、北京的客人，還有新疆的旅客。「他們都對馬祖留下不錯的印象，期待未來多開放」。

福州市旅遊協會會長韓鳴則表示，此次交流團成員以旅行商為主，均為協會的理事，有豐富的組團經驗；協會跟台旅會已有多次磋商，雙方將保持良好的溝通，希望盡快成行。假如台灣方面能夠提供入境的方便，將很快組織首發團。