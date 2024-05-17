藝人薔薔（林嘉凌）擁有亮麗外型及火辣身材，大膽作風深受粉絲喜愛，更成為各大綜藝節目的常客，除了經營Youtube頻道，她也不吝嗇在社群分享生活，17日她迎來34歲生日，在臉書曬出多張慶生照，但其中一張「十指緊扣」的照片，意外引起網友討論。

薔薔在臉書發文表示，「34歲囉，謝謝今年還是有最重要的親朋好友們在身邊，陪伴扶持彼此走過不同的歲月」，興奮直呼是「這輩子最開心的生日」，希望直到老年都還能瘋玩全世界，陪著粉絲朋友一起變老，也是件浪漫的事。

薔薔也曬出4張慶生照，只見她身穿白色緊身裙，臉上掛著燦爛笑容，顯見她非常愉悅，不過在與朋友們合照中，卻發現她身旁的白衣男子被打上馬賽克，且兩人還甜蜜十指緊扣牽在一起，意外吸引網友的注意，紛紛喊道「幸福的薔薔」、「手牽手欸，恭喜」、「不行碼不行碼」、「偷偷牽手了」、「何時可以露臉啦」。

薔薔慶生照藏亮點。（圖／臉書 林嘉凌 薔薔Maze）

事實上，薔薔4月曾曬出一張機場的雙人照，寫下林憶蓮〈至少還有你〉的歌詞，「直到視線變的模糊，直到不能呼吸，讓我們形影不離」，不免讓人懷疑是準備公開戀情，雖然她隨後回應，對方只是旅行的固定伴遊，但兩人的關係仍備受網友關注。