南紡認為，全球品牌服飾廠庫存調整已告一段落，客戶下單動能有增強，品牌廠在前波疫情期間雖因「過度下單」的庫存消化還要時間，不過服飾消費市場已漸回溫，南紡因此認為，今年第三季起紡纖產業景氣會有全面、明顯的復甦。

受到客戶下單動能減弱，市場指出，宏益差異化產品出貨比下滑，應是首季獲利衰退的主因。

宏益指出，目前加工絲稼動率可維持在85～90％，已朝正向發展，產業谷底已過，預期第二季開始整體加工絲產業將回復到成長軌道。

集盛第一季受惠加工絲產品獲利提升，尼龍粒市況也見到好轉，營業虧損1,500萬元，較前季及去年同期明顯縮小。

集盛指出，目前產線稼動率約來到9成，由於特殊產品、客製化比重較高，使加工絲產品仍可維持利潤，尼龍粒方面價格略有震盪，但仍可控，第二季本業力拚轉虧為盈，表現可優於第一季。下半年在整體產業環境及景氣趨正向下，預期營收、獲利都有成長。

紡纖業者透露，4、5月銷售量確實有提升，但由於受到大陸傾銷、客戶庫存調整等影響，產品價格仍有壓力，使獲利表現仍受限，盼下半年整體產業動能可望轉強。