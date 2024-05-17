彰化縣舊濁水溪南側護堤榕樹倒伏，縣議員李俊諭反應恐影響防洪排水，縣府水資處於今日派員進場處理。（縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣舊濁水溪、北斗鎮舊溪路二段南北側護堤分種榕樹、木棉樹及小葉欖仁等，成為河堤兩岸美麗的風景，也保護著堤岸，南岸卻有榕樹倒伏超過半年，樹根幾乎懸空，僅靠側邊的樹支撐，縣議員李俊諭憂心若颱風或雨季來臨，恐釀意外，縣府水資處表示，已安排進場處理。

北斗鎮舊溪路二段南側護堤種有1排榕樹，榕樹氣根深入河堤，保護河堤不至因溪水沖刷而崩塌，但其中卻有1棵榕樹倒伏，壓向側邊另1棵較小的樹，整棵樹都靠側邊的樹支撐，根部幾乎懸空，李俊諭憂心若遇颱風，榕樹若倒向河道，可能阻塞河道，若倒向馬路，恐釀意外，造成芬園郵務士憾事再度發生。

李俊諭14日在彰化縣議會第20屆第3次定期會中提出質詢，認為榕樹倒塌情況至少有半年了，縣府卻仍未派人處理，質疑縣府是不是螺絲鬆了。

對此，縣府水資處表示,彰化縣共有218條區域排水，數量為全國之冠，目前編制2名河川駐警巡防員，巡查縣內區域排水情況，若有影響防洪排水狀況則立即回報處理。有關議員反映舊濁水溪榕樹倒伏影響防洪排水之情事，縣府已於今日進場處理。

彰化縣北斗鎮舊溪路二段北側小葉欖仁，3年前有10多棵遭農民下毒手死掉，因考量枯樹有公共安全隱憂而鋸除，縣議員李俊諭說，活著的樹，其根可以抓住土壤，具保護河堤功能，但死掉的樹，樹根不再有抓地力，認為應再補植或進行其它補強措施。（葉靜美攝）

而在北側護堤種植的1排小葉欖仁樹，3年前有10多棵遭農民下毒手，在樹幹鑽孔注射藥物，樹皮被環切而死掉，因考量枯樹有公共安全隱憂而遭鋸除，李俊諭說，活著的樹，其根可以抓住土壤，具保護河堤功能，但死掉的樹，樹根不再有抓地力，也建議應再補植或進行其它補強措施。