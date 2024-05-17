新北市立聯合醫院三重院區急診室日前發生衝突，疑似因簽署文件過程中有誤會，一位患者家屬情緒激動衝進急救站，對醫護人員大呼小叫甚至踹櫃台。新北聯醫強調，當時立即啟動警民連線機制，警方於10分鐘內到達現場，確保所有人員安全，院方表示目前不願追究及提出告訴。

當事人李姓男子與蘇姓友人17日出面表示，父親12日晚間被送往急診室後要轉往加護病房治療，需要家人簽下病危通知書，櫃檯人員卻口誤向陪同家屬表示是簽放棄急救同意書，當下他有踹櫃台跟咆哮的舉動，承認這部分是他的疏忽，他也願意為自己的行為負責，如果醫院要用醫療法來辦他，他也願意接受，但是他只希望是當天疏忽的櫃檯小姐出來跟家屬道歉，很擺明的這就是醫療疏失，院方卻用誤會帶過， 醫院應該要特別重視，尤其是文件這種東西，今天假設簽下去放棄急救，導致父親過世，這條命沒了算誰的，這個是人命，不能開玩笑。

新北市立聯合醫院企畫室主任鄭百卿表示，患者12日晚上9時許送到急診的時候已經OHCA，醫院也積極在做搶救，一路搶救到隔天早上，也恢復生命徵象，然後送到ICU，對於家屬覺得這是醫療疏失，醫院表示尊重，但是對於搶救過程中確實都沒有懈怠，家屬的指控部分，當初其實應該請他簽的是病危通知書，但是可能我們的人員有誤，講成放棄急救同意書，但事實上這件文件也沒有簽，從頭到尾都沒有簽這份文件，後來當場也都解釋清楚，重點是在急救的過程中，都沒有放棄急救。

三重警分局表示，12日深夜獲報後，員警立即到場，當時已無糾紛情事，經查當事人係出於關心病患所產生類似脫序行為，院方表示目前不願追究及提出告訴。