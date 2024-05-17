高市社會局無障礙之家為增進憨兒家庭親子互動機會及情感交流，17日安排久未共同出遊的憨兒和家長屬們到華一休閒農場及紅頂穀創穀物文創園區親子生態知性之旅！當天除了憨兒家庭成員報名參加外，無障礙之家專屬的關懷達人一起伴遊，憨兒們對出遊都感到興奮，並在戶外看到不同的視野及體驗感到既新鮮又滿足。

親子共遊休閒農場體驗餵羊。（圖／高雄市社會局無障礙之家）

園區導覽員仔細介紹羊的生活空間、羊的習性、餵羊吃草及擠奶等技巧，讓心智障礙者能更了解今天的動物主角羊咩咩，並引導憨兒愛護動物及尊重生命的重要，活潑的小穎仔細聆聽且把導覽員的提醒用點頭搖頭表達，還會搭配手勢提醒爸媽餵羊咩咩吃草時不能太靠近免得發生危險喔！一下子又拉著爸媽親身體驗用手擠羊奶，當喝到自己親手擠出溫溫的羊奶，頻頻伸起大拇指按讚表示好喝喔！

親子共遊體驗磨穀樂。（圖／高雄市社會局無障礙之家）

平日鮮少有家庭親情聯繫的高齡73歲憨兒阿雲和關懷達人阿如有著一種相互信任的親情互動，逢人就興奮地介紹「這係挖ㄟ達人啦」，在園區兩人形影不離有說有笑，如同家人般親密呵護，阿雲對於在紅頂穀創穀物文創園區內磨穀物DIY特別有興趣，兩人邊聊天邊磨穀，達人阿如還會提醒急性子的阿雲磨穀不要太用力，磨完了就可以泡來喝喔，阿雲會回應著說「賀喔！」；憨兒們在家屬陪伴下，臉上不僅洋溢著笑容亦得到身心靈的抒發，關懷達人也從陪伴憨兒過程中獲得正向回饋與成就感，為這場親子戶外之旅增添不一樣的生命教育意義！

關懷達人與憨兒一同體驗餵羊。（圖／高雄市社會局無障礙之家）

社會局無障礙之家表示：藉由本次親子戶外之旅讓憨兒學習尊重生命、愛護動植物及增進家庭成員間的互動。目前無障礙之家5成以上的服務對象邁向高齡，他們的父母也已年邁，甚至無任何親屬，無障礙之家持續招募關懷達人，讓憨兒從關懷達人無私的陪伴中得到如同親人的陪伴與情感慰藉。竭誠歡迎有意願、熱忱的市民朋友共同加入關懷心智障礙者的行列，一起成為「守護天使．關懷達人」。