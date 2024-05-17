對於此次公司派董事提名新增中信銀董事長利明献、台灣金控前董事長沈榮津，她指出，會邀請他們來，主要就是因為他們對能源、重電這些產業有一定的了解，尤其是沈榮津董事長，他之前是行政院副院長，之前在東元業務發展上給很多方向和指導。

在東元營運上，東元指出，第一季因為機電系統在大陸及歐洲營收減少、智慧能源工程認列時點差異，導致營收衰退，不過預期第一季將是全年谷底，機電系統下半年將優於上半年，而智慧能源目前在手訂單約250億元，工程認列高峰期落在第二季及第四季，預期，三大事業群第二季營收均優於第一季，毛利維持與第一季25.9％相仿的水準，全年營收及獲利都可望較去年成長。

東元總經理范炘表示，機電系統部分，大陸及台灣市場平穩復甦，低壓馬達取單狀況不錯，不過北美成長趨緩，目前整體來看，大馬達取單到生產時程較長，約半年左右，小馬達在1.5個月至2個月，回到比較健康的狀態。

智慧能源去年底在手訂單約300億元，第一季底消化至250億元，包括離岸風電、台電強韌電網等大型案件釋出高峰期在6至8月，在手訂單會回升，預期第二季營收雙位數季成長。智慧生活事業群部分，由於電價調漲加速客戶決策，預期商用空調銷售也會有雙位數成長。

此外，VB-SKID預鑄式電器箱雖出貨疲弱，不過移動式充電設備需求增加，包括如會展、運動場等，未來取得專利後，可望創造金額高、具解決方案的銷售模式，成為擴大營收的助力。