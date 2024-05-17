大盤近日在電子、海運、金融輪番上陣，加權指數再改寫歷史新高，一度衝上21,515.52點，其中海運因今年營運展望佳，貨櫃三雄連日買氣熱絡、走勢強勁，股價紛紛來到波段新高；此外，今年首季獲利表現亮眼的金融股後市展望看好，同樣有不小漲幅，帶動金融指數攀上歷史新高。

永豐優息存股ETF（00907）經理人林永祥表示，以「金融＋傳產」為成分股的永豐優息存股ETF，前十大成分股涵蓋了近日走勢強勁的海運股：長榮、萬海；金融類股：中信金、永豐金、元大金、兆豐金、上海商銀，在金融、傳產雙引擎催動下，股價刷新掛牌以來新高，收盤價最高來到16.37元。

林永祥建議，在這波AI浪潮興起下，除了布局AI相關類股，亦可增加如00907這類型，排除電子類股，僅涵蓋金融及傳產的ETF，不僅可分散產業風險，在類股輪動時亦有機會領先電子股表現

中信特選金融ETF（00917）經理人張苡琤表示，美國4月消費者物價指數（CPI）數據出爐，較市場預期來得溫和，預料在維持利率不變之下，美國聯準會主席鮑爾多次重申利率已達到峰值，美國公債利率大幅上行風險有限。

張苡琤說，觀察銀行業今年第一季財報表現，美國大型銀行普遍表現優於中小型銀行，惟因淨利息收入受存款成本上升和貸款成長放緩，進而影響獲利表現，短期金融股前景保守，後續將關注淨利息收入（NII）前景，預期淨利差將於第二季度擴大，有望推動金融股發展，建議續抱或等拉回加碼佈局相關ETF，以掌握未來漲升空間。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，因此跟上大盤漲勢，得以在五月以來已有五天創下掛牌以來新高。也再度證明透過ETF分散佈局，不僅投資成本較低，也能同時掌握不同產業的漲幅，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都有助股價的上漲，此外，掌握除權息旺季，投資人透過高填息ETF的分散配置，可期待長期的資產爆發力。