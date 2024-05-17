【517表決戰】郭國文連周萬來都敢搶！ 「強奪記事本」拔腿跑出議場 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今(17日)下午準備開始主持院會時，民進黨立委郭國文突然出手，搶走立法院祕書長周萬來手上的公文，並快速跑出議場。前立委郭正亮怒批，郭國文怎麼可以去衝撞周萬來，他已經70歲了，這很容易受傷，「這種動作太過分了」。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，今天表現最搶眼、最激進的民進黨立委是賴清德的嫡系，郭國文、鍾佳濱、王美惠等3個人都很用力，尤其是台南的郭國文，他也要爭取台南市長初選。

郭正亮覺得，有些動作出格，郭國文怎麼可以去衝撞立法院秘書長周萬來，周萬來都已經70歲了，這很容易受傷，有意外怎麼辦？到時他就要負責。他覺得，這種動作太過分了。

郭正亮接著指出，有一些出格的，像鍾佳濱，當然立刻出來道歉。可是他稱，滑到一張紙，卻可以把陳菁徽抱住那麼多重要部位，那也太離奇了。民進黨立委范雲應該用同樣的標準，陳雪生不小心頂到她，性騷擾成立，判賠8萬；至於鍾佳濱這樣的行為，是不是構成性騷擾，范雲應該要回答一下。