《路透社》、《以色列時報》報導，瑞典警方在首都斯德哥爾摩封鎖了一個區域，因一名員警巡邏期間，在當地時間清晨2時左右聽到疑似槍響，這個封鎖區域內包括以色列大使館，至6時30分時，警方調查指出，該地區確實發生槍擊事件，以色列大使館對此不做評論。

瑞典《TT》報導指出，警方拒絕評論該事件是否與以色列大使館有關，警官法斯特龍（Per Fahlström）告訴《Expresse》記者，一名警察巡邏時聽到了巨大的爆炸聲，懷疑那個聲響是來自於槍支，警方隨即封鎖該地區，日出時分，警方的調查表明該地區確實發生了槍擊事件。

警方被派往以色列大使館，他們在那裡尋找是否有槍擊的痕跡。法斯特龍沒有評論大使館是否是涉嫌槍擊案的目標。

瑞典警方凌晨過後在其網站上表示：「在斯德哥爾摩的 Strandvagen，一個警察巡邏隊聽到爆炸聲並懷疑發生了槍擊事件。」他們補充說，受影響的區域位於首都的斯德哥爾摩動物園島橋（Djurgarden Bridge）、諾貝爾公園（Nobel Park）和奧斯卡教堂（Oscar Church）之間。

警方表示，已經展開對涉嫌非法持械犯罪的調查，並拘留了一些嫌疑人士，但後來檢察官辦公室發言人表示，這些人中沒有一人被逮捕，以色列大使館尚未回應評論請求。