被稱為巨嬰型的ETF、元大台灣價值高息（00940）17日下午公布換股資訊，新增華碩、長榮航等21檔個股，而統一、光寶科、漢唐等21檔個股遭刪除，這是00940自4月1日發行後，首度換股大洗牌的一次。

臺灣指數公司17日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次成分股定期審核結果。00940成分股中有21檔個股變動，而納入和刪除的變動將在下周一（20日）起生效。

元大台灣價值高息(00940)追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」，成分股定期審核由臺灣指數公司於5月17日盤後公布調整結果，本次新增與刪除各21檔成分股，調整後指數本益比下降，在台股創新高階段持續透過價值投資策略，聚焦相對低本益比優質股票的評價面走揚潛力。

元大投信指出，00940追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

這次成分股納入，包括2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、 3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703 欣 陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科。

成分股刪除包括1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢 唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神 達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016 矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大等。