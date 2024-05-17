「時尚名媛」關穎今（17）日捐款給亞東醫院心臟醫療發展基金，出席受贈記者會。久未出席活動的她，仍有關心時事，今黃子佼持未成年性愛影片遭起訴，她表示：「相信台灣的法律，希望可以有一個公正的審理。」

她沉重地說：「我覺得大家對這件事有很多聲音、想法，我也不必再多說什麼，他應該有自己要做的功課、要處理的事情，其他的，我也不便多說。」她同時強調無論男女都要有保護身體的觀念，「我覺得這是從小養長大的（養成），還有台灣人畢竟是亞洲人比較保守，很多東西越不去面對，反而是更不健康的事」。

關穎（左）和亞東醫院林子玉副院長合照，難得裝可愛。（圖／《Enya Fashion Queen》雜誌提供）

上周母親節，關穎完全沒休息，因為保姆剛好請假，她得獨自1打3，坦言非常怕過節，「我好怕孩子們不上課。」她分享女兒近期在學跳舞，但沒有要踏入演藝圈，單純好玩，笑說：「她跟我一樣聲音不能唱歌，我覺得可以引導他們去做對的事物，希望他們有正確的價值觀，其他順其自然。」

關穎今活動上拍照時難得裝可愛，比出花式愛心手指，自嘲：「都是女兒教的，為人母後變很多，越來越做作。」她也透露因為兒女都漸漸長大，現在只要公開分享小孩照片時，都會替孩子們遮臉，「孩子已經對社群網站有意識，要還給他們隱私和安靜的空間。」

關穎雖然擔任愛心大使，但謙稱：「只是小小的善舉，日子過得太好了，做一些回饋社會的事情，我覺得很有意義。」她認為在做公益的同時，能帶著小孩一起學會助人，更可以提升醫學常識，「社會有太多的事情，我們也有小孩，得做愛心可以身體力行，跟著小孩、全家人一起」。