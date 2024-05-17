大陸女星迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，擁有異域風盛世美顏，從出道就被封為新疆四大美女之一，更是許多粉絲心目中的女神。迪麗熱巴每每換造型都會造成討論，近日她在綜藝節目上以藍色短髮、戴唇環很有未來感的裝扮，觀眾看了都驚呼是「AI女友」，還模仿機器人動作被誇比AI還像AI。

迪麗熱巴近年戲劇作品不斷，也相當活躍於綜藝領域上，近日她錄製《開始推理吧》第二季畫面流出，她的最新造型驚艷全網，招牌女人味長髮換成藍色短髮，臉上還穿起唇環，身上服裝也很有科技感，完全是個未來感十足的美女。

迪麗熱巴未來感十足的造型，被網友大讚比AI還像AI。（圖／摘自微博）

有粉絲還PO出迪麗熱巴用這個造型，演出機器人的樣子，其中吃東西的動作宛如AI女友活過來；另外也有路人巧遇拍攝時的迪麗熱巴，偷偷拍下被工作人員包圍的她，形容她是「360度無死角的美麗」。一眾網友看到迪離熱巴照片都被電暈，「熱巴顏值和演技沒話說」、「美得跨次元了啊」、「迪麗熱巴的美貌比AI還AI耶」、「夢想中的AI女友啊」、「這世界怎麼有這麼完美漂亮的人，她其實就是機器人吧」。