周杰倫（周董）近日在福州舉辦4場演唱會，豈料首場粉絲點歌橋段時，周董在舞台上罕見激動淚崩，引起歌迷熱議，17日在福州舉辦第二場演唱會前，寵粉的周董向粉絲特地叮嚀喊話：「今晚想點什麼歌請留言，不要再說感性的話了，唱歌吧。」

他在首場時，有一位男歌迷向他告白，「這麼多年看過很多歌手，有些人淡出了，有些人時而淡出時而出現，但在我心中，杰倫哥就像恆星、像太陽永遠在這裡」，此話一出瞬間觸碰周董內心深處的情感，忍不住當場淚灑，甚至趕緊轉身背對歌迷拭淚，氣氛動人，「周杰倫哭了」登上微博熱搜。

周董事後也曬出福州演唱會帥照、現場影片，感性表示，「哥平常是不隨便流淚的，不知道是不是當了爸之後的關係，不過還是謝謝那位點歌的朋友」，該名粉絲當晚除了真情告白，還分享周董和老婆昆凌當年在英國古堡舉辦盛大結婚時，當時有群留學生在外面守候，周董當年知道了便出去跟粉絲合影，粉絲在台下喊：「我就是其中一個。」讓周董回憶湧上心頭，「當年在我結婚古堡外等候的那群留學生，今天竟然被我點到」，並霸氣說：「哥會繼續努力當歌迷朋友的太陽的，以後點歌不準講感性的好嗎？」引起大批粉絲按讚留言。

周董日前開心與好友打網球（圖／摘自周杰倫IG）

周董近期除了忙進行巡演，也趁空檔與好友蕭敬騰、余文樂等人一起打網球，只見周董日前曬出多張大夥人興奮地在網球場廝殺，大展球技，互動逗趣。