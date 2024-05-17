全球登革熱疫情呈現攀升之勢，巴西591萬例，為去年同期4倍，造成758人死亡，印尼88,593例，泰國20,708例，新加坡亦有6,791例（為去年同期229%），而國內則有84例境外移入個案，較去年同期增加104%。由於登革熱境外移入病毒入侵社區家戶將可能造成本土疫情發生，因此，高雄市衛生局持續針對境外移入疫情進行監控，並積極針對疑似感染登革熱病毒血症期（可傳染期，發病前1天至後5天）有在社區住家之處執行緊急防治工作，撲滅病媒蚊，以防範社區病媒蚊叮咬到正處病毒血症期發病的民眾，避免造成社區感染。

登革熱病媒蚊傳播病毒路徑。（圖／高雄市衛生局）

高雄市衛生局表示，登革熱潛伏期分為「內潛伏期：人的潛伏期」約3-14天，與「外源性潛伏期：蚊子體內的潛伏期」約8-11天。在外源性潛伏期的部分，以往學界認為病媒蚊叮咬登革熱病患後，病毒經蚊體內複製，再由消化道至唾腺，歷時8-11天後，再次叮咬人時，才會導致人的感染。衛生局與國家衛生研究院合作研究，證實病媒蚊遭登革熱病毒污染的口器會直接傳播病毒，此「機械傳播模式」與B肝、C肝病毒經「共用針頭」傳播相似。也就是當一隻未感染病毒的病媒蚊叮咬到正處病毒血症期的民眾，再立即叮咬同處一室其他人時，其他人將可能遭受登革病毒感染。此一研究結果不僅發表於知名國際期刊《Lancet》的子刊《eBiomedicine》，也具體運用於登革熱防治實務。

防範登革熱病媒蚊「機械傳播病毒」。（圖／高雄市衛生局）

為避免家庭成員遭受登革熱病媒蚊「機械傳播病毒」，衛生局於今年推出的決戰境外措施中加入「入境有症狀，快篩後防蚊隔離」措施，也就是自高流行風險區入境經高雄國際機場若有發燒等登革熱疑似症狀時，經NS1快篩，衛生局會協助民眾就醫防蚊隔離，等待PCR結果出爐再進入家戶，若民眾因故無法配合到院，防疫人員則會前往其住家仔細檢查住家孳生源，避免家戶內有成蚊而造成「機械傳播病毒」導致家中成員感染登革熱。

截至目前，經高雄國際機場入境發燒篩檢401人，其中快篩陽2人及快篩陰性34人由衛生局安排住院、快篩陰性365人返家後由轄區衛生所協助再次採檢並進行家戶環境孳生源檢查，必要時噴藥滅蚊，以防範病毒入侵社區。衛生局提醒，登革熱「人」的潛伏期約3-14天，通常為4-7天，民眾於入境後兩週內，若出現任何疑似症狀，務必儘速就醫驗快篩，並且噴灑防蚊液或穿上淺色長袖衣褲，絕對避免被病媒蚊叮咬，才能確保同住家人免受感染。