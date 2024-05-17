民進黨新北市議員李宇翔17日在臉書發文，表示日前接獲淡水及北海岸多位家長陳情，投訴新北市議會國民黨團書記長陳偉杰在國中會考倒數的幾周內，進入校園進行政治宣傳，干擾學生備考。陳偉杰則表示，現在考場規定要求考生帶透明筆袋，所以他準備許多筆袋給學生，他們都很開心。

據悉，陳偉杰以發放「金榜題名文具組」為名進入校園，要求學校讓準考生暫停讀書聽其演講，並與他合影。部分學校甚至要求班級派代表犧牲備考時間接受文具，這讓學生和家長們感到極為不滿。尤其是在K書會場背後大大的「靜」字襯托下，這種行為顯得更加諷刺。

學校校長和老師因畏懼議員身份敢怒不敢言，教育局也未對此干擾教育現場、違反教育基本法的情事作出反應。陳偉杰發放的文具上刻有宣傳字樣，根本不宜帶進考場，文具中甚至包含充滿偶像崇拜的個人形象卡，進一步加劇了家長的擔憂，他們呼籲新北市教育局長張明文應重視此事，不再漠視教育違法情況。國民黨主席朱立倫和新北市市長侯友宜也被要求對此事表態，明確表明是否支持這種干擾學生備考的行為。

針對此事，陳偉杰17日受訪表示，因為會考將至，現在考場規定都是要求考生帶透明筆袋，如果不是的話，每場考試都要先檢查，他有聽到家長說在北海岸不好買，也有學校說不會主動幫學生準備，經過市場調查及詢問校方，才會針對有需要的學校準備。

陳偉杰指出，他跑行程的時候，沒有聽到學校或老師有反映這些狀況，他都把大家當作工作夥伴，學校得知有幫忙，也有建議可以藉機跟學生加油打氣，許多拿到筆袋的學生都很開心。