領航猿剛報到的韓籍啦啦隊趙娟週。(黃及人攝)

才剛加入桃園璞園領航猿韓籍啦啦隊新成員趙娟週，17日現身和平籃球館，更用相當標準的中文跟大家打招呼，「大家好，我是趙娟週，很高興可以加入領航猿，謝謝！」她更大方強調自己的特色應該就是可愛，「請期待我接下來的SOLO演出。」

「我在去年曾接受職棒樂天邀請來台，今年當然還想再來，」趙娟週表示，「在韓國表演啦啦隊都以選手、球團為主，在台灣的話，中場啦啦隊表演充滿互動也很有趣，感覺就像家人一樣。」

在包含李多慧、李雅英、安芝儇等韓籍啦啦隊陸續來台發展之後，強調自己希望促進台韓之間交流的趙娟週表示，「我想來台的韓籍啦啦隊女孩們，每一個人都有不同的魅力與特質，我只想努力展現自己的魅力，我想應該是可愛吧。」

趙娟週先前參加過「Netflix」節目「體能之巔」演出，也讓外界對她留下相當深刻的印象，「現在無論到哪裡，很多粉絲都會問我是不是參加過體能之巔這個節目，相信藉由參加那個節目，讓我的曝光度與認知度大大提升了！」