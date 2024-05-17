民進黨立委林楚茵在下午表決時更揭露，出席108人，贊成60人、反對50人，最後總票數竟是110票。（林楚茵提供／游念育台北傳真）

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立法院今表決藍白所提國會改革相關法案，卻爆發激烈肢體衝突，民進黨批評藍白聯手以席次優勢，假藉國會改革之名，企圖強渡關山，對此，民進黨立委林楚茵在下午表決時更揭露，出席108人，贊成60人、反對50人，最後總票數竟是110票。

民進黨立委鍾佳濱表示，全體民進黨委員搶登記要發言討論，針對所有提案要逐條向社會大眾說明，今天這麼多修正動議你們知道要表決什麼嗎？在委員會審查民進黨討論被沒收，連表決也被沒收，很遺憾，但是我們從國民黨不斷修正，看到了端倪。