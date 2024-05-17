適逢創校76周年，台中市明台高中17日舉辦校慶園遊會，學生大展平日所學，接連帶來戰鼓舞獅、啦啦隊精彩演出歡度校慶，前立法院長王金平、台中市副市長鄭照新等人都到場祝賀，肯定明台高中傳承林獻堂精神用心辦學，培育許多傑出師生貢獻社會。

明台高中慶校17日由戰鼓舞獅迎賓表演揭開序幕，戰鼓憾天，響徹萊園，緊接著榮獲全國台灣盃高中嘻哈團體組啦啦隊冠軍的表演技術科學生登場，更是博得滿堂喝采。隨後各班級也帶來創意啦啦隊進場表演，大展熱情與活力，帶來精采演出。

適逢創校76周年，台中市明台高中17日舉辦校慶園遊會，前立法院長王金平也到場祝賀。（明台高中提供／潘虹恩台中傳真）

王金平致詞時提到，林獻堂是民主的先驅，對台灣有巨大貢獻，其對台灣的熱愛和奉獻精神也值得敬重；明台高中儘管面臨少子化的挑戰，仍然屹立不搖，歸功於林前校長、所有董事及老師們的用心和努力，祝福明台高中校運昌盛，學生們前途無量。

適逢創校76周年，台中市明台高中17日舉辦校慶園遊會，由戰鼓舞獅迎賓表演揭開序幕，台中市副市長鄭照新致贈紅包祝賀。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

鄭照新說，明台高中號召力及影響力不可小覷。他於國會任職期間接觸到明台高中，時任立法院長王金平成功邀請義大利國會議員和歐洲商會會長到明台高中，促成明台高中與義大利合作開設烘焙學程。學生考上大學後更是秉持林獻堂求知精神，並有許多豐富的國際交流機會，感謝霧峰林家及師生對社會的貢獻。

董事長林承峯表示，明台高中令他引以為傲的不僅是校園歷史悠久，還有學生們錄取優質大學及金手獎等領域的出色表現，未來將秉持永續經營理念，不斷追求卓越；校長潘佩苓則說，校方洞悉產業趨勢增設寵物經營科、表演技術科、烘焙食品科、美顏技術科及室內設計科等具就業競爭力科系，希望結合林獻堂博物館歷史人文、強化地方文化藝術創生，為技職教育注入新能量。