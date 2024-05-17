築間（7723）餐飲版圖再下一城！繼去年7月、9月分別在中科商圈開出全台最大「築間幸福鍋物」及全台唯一極黑主題燒肉餐廳「燒肉Smile」後，「築間酸菜魚」今（17）日正式插旗中科商圈，完成打造中科商圈「築間餐飲聚落」最後一塊拼圖，全力搶攻高含金量消費族群！「築間酸菜魚」中科店歡慶開幕，首日推出一日限定「整桌5折」活動，下午4點過後就湧現大批排隊人潮等著嘗鮮。

根據統計資料顯示，中科截至去年底已引進241家國內外高科技廠商，加上台積電中科二廠擴建預計2027年完工，可望帶進4,500個就業機會，就業人口紅利引爆餐飲商機。「築間酸菜魚」中科店為全台第六家、也是台中第二家分店，占地面積80坪、規劃116個席次，預料將掀起一波台中酸菜魚大戰！

為吸引年輕族群目光，築間酸菜魚主視覺有別於過往日式簡約設計風格，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、有趣及活力的設計風格貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。

築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻的口感。酸菜魚不可或缺的靈魂之一酸菜，採用數量稀少且鮮甜的芥菜，遵循古法歷經兩周的自然發酵再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，並加入築間幸福鍋物靈魂招牌湯底柴魚昆布湯、朝天椒、泡椒再撒上青花椒增添香氣；築間酸菜魚採用黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中，上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，還有主廚私房菜、炸物及經典不敗小菜。

最大亮點為豐富的湯頭口味，除了招牌主打「總長酸菜魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」及「奧義豬肚骨煲」等共七款湯頭。其中，「總長酸菜魚」以柴魚昆布湯為基底，搭配酸菜、自製酸蘿蔔來提升酸味層次，並特別找來擁有30年上海酸菜魚料理經驗的袁師父，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻的口感，麻香帶勁配上Q彈魚片，還有人氣私房小菜「蝦滑釀油條」和「脆皮魚下巴」，單吃外酥內嫩，蘸湯底入口多層次美味；海鮮控味蕾首推「海派蝦湯魚」，主盤單點即放入滿滿的白蝦、中卷、帆立貝及孔雀蛤搭配Q彈烏鰡魚片，滿滿海味滿足饕客。

築間酸菜魚中科店為提供中科商圈貼近上班族們的用餐習慣，於平日周一至周五上午11點至下午4點59分，祭出平日限定「午間套餐」只要508元起，魚聯隊套餐包含人氣湯底魚盤（小份）1份（7擇1）、越光米飯2碗、炸物／私房小菜（6擇1）、涼菜（4擇1）及人氣飲品（6擇2）的價格，即可享有小份主盤、白飯、炸物或私房菜、涼菜及飲品。營業時間從早上11點營業至凌晨2點30分，連續15小時不打烊，即使是凌晨下班也可以滿足大口吃酸菜魚的慾望。

築間餐飲集團指出，「築間酸菜魚」自去年開幕營運之後，以「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計，深受消費者喜愛。築間酸菜魚台中首店4月初開幕營運以來，天天高朋滿座，可見台中人對酸菜魚的熱愛程度。

「築間酸菜魚」6月底前預計再開出六家分店外，集團旗下全新品牌朴庶韓國美食公社之「朴庶韓國銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」，預計5月下旬開幕營運。

在海外布局部分，築間餐飲集團繼1月於香港銅鑼灣開出海外首間「築間酸菜魚」香港分店後，預計第二季「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」兩大品牌將進駐香港旺角；此外，「築間幸福鍋物」也籌備下半年進駐日本大阪成為東北亞首間分店。隨著海內外餐飲市場版圖持續擴大，集團將進一步優化營收結構，為整體營運再添成長動能。