立法院院會今表決國會改革相關法案，朝野立委持續爆發衝突，藍白立委聯手輾壓表決，民進黨使不出招，搶文件、肉搏戰樣樣來，民進黨立委沈伯洋試圖從主席台後門衝進議場，藍營試圖用椅子擋住，沒想到沈伯洋不小心從高處被拉下，頭直接著地，嚇壞現場的立委，現場一聲尖叫後聲後，立委疾呼叫救護車，沈伯洋最終也被擔架抬走，已搭上救護車就醫。
綠委邱志偉從議場後方衝入後，同樣被藍委從主席台推落在地，綠委郭國文原趁藍委將注意力集中在門口時，從一旁桌子上跳上主席台，被發現後再遭藍委從主席台最高處推落在地，目前總共有6名立委送醫，包含民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、郭國文以及莊瑞雄，國民黨則是立委吳宗憲掛彩送醫。
國民黨立委蘇清泉表示，民進黨立委從後門衝進來，門被擠壞，我們在木板那邊，裂開地下去，他被壓在最下面，小腿感覺很像斷了，而且木板都是釘子，還沒檢查，但是很痛，希望國會和諧。
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