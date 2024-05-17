去年藝人NONO（陳宣裕）遭到多名女子控訴性侵、性騷，今(17)日士林地檢署偵結，其中5案依妨害性自主等罪起訴，2案不起訴處分；據起訴書，陳宣裕曾對著被害人說「看妳叫得那麼慘，這次就先放過妳」、「有沒有看過那麼大的」、「要不要跟我打X？跟我打X很爽」。

士檢今日偵結，認定7名被害人中有6人受害，陳宣裕涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建請法院加重其刑。另台北地檢署不起訴2案，台灣高檢署日前發回北檢續查，北檢因2名被害人要求，上月已向高檢署聲請移轉士檢偵辦。

據起訴書指出，陳宣裕於2008年5月和A女在百貨公司認識，並邀約吃消夜，甚至以藝人身分將對方載至內湖住處，並趁機親吻、磨蹭、摸下體，而A女也趁著他開燈之際，傳訊給友人求救並逃離現場；另外2010年5月，B女受陳宣裕至房內，她為了避免得罪演藝圈前輩，再加上陳宣裕女經紀人保證「不會有人強迫做妳不喜歡的事」便答應，不料，她至房內就遭陳宣裕性侵得逞，過程中陳宣裕還說「有沒有看過那麼大的」、「沒有射X不算」、「看妳叫得那麼慘，這次就先放過妳」。

同2010年5月，陳宣裕在臉書認識C女並邀約吃飯，不料，陳宣裕載對方至住家，還要求先上樓洗澡，但他見對方無動作，竟當場性侵得逞；隔年2月陳宣裕在節目上認識D女，並表示可載對方回家，但先以買消夜為由開車至士林，不料，竟開至大稻埕河堤停車場後強吻對方，還扯內褲摩蹭，最後在對方求饒下才放手。

2013年陳宣裕至宜蘭縣議會出外景時，當時竟尾隨E女進議會女廁所，並且搓揉對方胸部，甚至熊抱對方並詢問「要不要跟我打X？跟我打X很爽」，而F女趁陳宣裕掏生殖器前，拿出電擊棒反擊並逃離現場。

本案於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭陳宣裕在車上強吻，陳宣裕回應「沒有印象」後，小紅老師不滿陳宣裕不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。北檢去年8月指揮婦幼警察隊兵分3路搜索、傳喚陳宣裕，查扣手機及筆電，檢察官訊後諭令陳宣裕交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止陳宣裕騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，檢察官曾經2度訊問陳宣裕，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴陳宣裕，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。

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