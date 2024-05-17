據網路數據平台燈塔專業版備案立項庫顯示，以中國武術傳奇人物李小龍的傳記電影《小龍》已於今年4月備案立項，同意拍攝，電影的編劇李香凝則是李小龍的女兒。

即將開拍的電影《小龍》是以上世紀50年代的香港為背景，講述一代功夫巨星李小龍少年時代的成長經歷的傳記影片。

2023年是傳奇人物、功夫巨星李小龍逝世50周年，圖為香港文化博物館舉行的「李小龍 — 經典永續」展覽。（圖／中新社）

據《快科技》報導，電影情節從17歲的李小龍在香港上學、拍戲和練詠春開始，當時李小龍生活看似充實，內心卻很迷茫，在經歷會館練拳、轉學風波、拳擊比賽、舞蹈比賽和黑幫事件後身心得到成長，李小龍決定聽從家人安排離開香港去美國發展，開啟人生的新篇章。

據公開資訊顯示，李小龍（1940年11月27日一1973年7月20日），本名李振藩，華語武打男演員與功夫影星，他被電影界與戲迷封上各種頭銜，包括：武術技擊家、武術哲學家、世界武道變革先驅者、MMA之父、UFC開創者、雙節棍之父、截拳道創始人、中國功夫第一位全球推廣者。

以中國武術傳奇人物李小龍的傳記電影《小龍》已於今年4月備案準備拍攝。圖為2023年李小龍逝世50周年展覽。（圖／中新社）

李小龍著名的代表作品有《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》、《死亡遊戲》、《青蜂俠》、《苦海明燈》、《死亡塔》、《孤星血淚》等。

據了解，過去數十年來李小龍的傳記電影拍攝過多部，其中《李小龍》（英譯：Bruce Lee, My Brother，大陸譯名：《李小龍我的兄弟》），由李治廷、梁家輝、鍾麗緹主演，李小龍胞弟李振輝監製。2010年11月25日在香港和中國大陸上映，此電影亦是為李小龍誕生70周年致敬。

《李小龍與我》是一部香港三級電影，由羅馬執導，丁珮、李修賢主演。這部電影是根據李小龍1973年7月20日在丁珮寓所去世的事件改編，1976年1月在香港上映。

另一部《李小龍傳》（英文名：Dragon: The Bruce Lee Story）是1993年在美國上映的傳記劇情片，由羅布．科恩（Robert "Rob" Cohen）執導並與他人共同編劇，李截、羅倫．荷莉（Lauren Holly）、關南施和勞勃．韋納（Robert John Wagner）主演，講述演員兼武術家李小龍在香港出生並移居美國，先是辦武館傳授武術，後來成為電視和電影演員的生平。

電視劇集則有香港亞洲電製作的《李小龍傳》（英語：Spirit of the Dragon，又名《龍在江湖》），由戚其義監製，吳大維主演，1992年在香港播出。