因應藏鏡人條款「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」第3條規定，公司大股東持股包括：配偶、未成年子女，及利用他人名義持有者（例如投資公司），加起來超過5％均要揭露。

據公告顯示，辜仲瑩與持有開發金持股數總額達4,567,021股，占公司已發行股份總額百分比0.025％；持有興文投資480,252,192股，占公司已發行股份總額百分比2.608％、持有景冠投資441,227,005股，占公司已發行股份總額百分比2.396％、持有景匯投資180,000,000股，占公司已發行股份總額百分比0.977％，共持有11億604萬6,218股、占開發金6.006％。

就去年年報來看，開發金前十大股東就包括：興文投資占比2.85％、景冠投資2.55％，景匯投資1.07％。

金管會今年1月30日修正發布《證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法》，公開發行（含）以上公司的股東，取得公司股份（又稱可控制性持股）超過5％但不到10％者，今年5月10日開始，10天之內，必須辦理初次申報及公告，如今各金控大股東都已陸續公告，520前必須公告完畢。