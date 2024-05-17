據澎湃新聞報導，今年的香格里拉峰會將於5月31日至6月2日在新加坡香格里拉酒店舉行，預計將接待來自全球40多個國家的國防和安全機構的550多名代表。

同往年類似，今年會議的議程也由首日的開幕晚宴、第二日和第三日的全體會議和分組會構成。

根據傳統，開幕晚宴上主辦方將邀請一位國家元首或政府首腦發表主旨演講，今年將在5月31日晚進行主旨發言的是菲律賓總統小馬可仕。

據會議主辦方英國國際戰略研究所（IISS）官網發佈的日程，今年的全體會議共分7節，各國防長將在這一環節發表演講，主要議題包括美國在印太地區的戰略夥伴關係、在競爭中加強危機管理、在亞太地區建立安全合作、跨地區安全秩序挑戰、中國與全球安全、維持印太地區安全以及構想維持地區穩定的方案。

同時，6場分組會將會圍繞人工智慧、地區和平與穩定、全球人道主義行動等議題展開。

香格里拉對話會是由英國國際戰略研究所、新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室聯合舉辦的年度論壇，每年6月在新加坡市中心的香格里拉大酒店舉行。自2002年首次舉辦以來，香格里拉對話會已經成功舉辦20屆，規模迅速擴大，如今已成為討論亞太安全最具影響力的多邊平台之一。

去年香格里拉對話會召開之際，由於俄烏戰爭、美日菲「香會」前在南海舉行三方演習，以及中美防長能否實現會晤的問題受到多方關注，最終中美防長在會議期間實現握手。