電競直播主Toyz（劉偉健）先前因販毒案遭判刑定讞，16日已赴台中監獄服刑，他15日在Youtube開直播向粉絲道別，表示未來有段時間不會再見面，沒想到在他入獄的第2天，Youtube頻道突更新影片，只見他跪在地上痛哭，還驚見女友篠崎泫同框入鏡，短短1分56秒的影片，1小時內超過3萬多的觀看次數。

Toyz的Youtube頻道稍早突更新影片，標題寫下「偉健除三害」，整個畫面看起來就是模仿電影《周處除三害》的片段情節，只見他跪在地上被4名男子包圍，其中一人是網紅蹦闆，彷彿飾演「尊者」的角色，鞭打他並要求覆誦電影台詞，「我是罪人，我危害人間，我辜負蒼生，我願拋開一切，捨棄名利權力，捨棄金錢物質，歸於真我」。

而Toyz講到一半開始失聲痛哭，最後掩面跪趴在地上繼續哭泣，接著，蕾拉還遞出剪刀讓蹦闆剪掉Toyz頭髮，女友篠崎泫則是頭戴白帽坐在一旁沙發上，抱著吉他彈唱電影歌曲〈新造的人〉，不管是情節和市歌曲都相當符合Toyz的現況，影片最後也以「珍重再見」4字正式向粉絲道別，隨即引起網友討論。

這段模仿電影《周處除三害》片段情節的影片，才短短1分56秒，畫面曝光後，不到1小時就累積3萬多點閱。對此，網友紛紛也留言回應，「是不是準備了兩年份的影片啊」、「當你看到這個影片時，劉桂林已經進去蹲了」、「壓榨自己的價值到最後一刻」、「看來蹦闆真的是位好朋友」、「小七終於合體了」。

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