美國國防部週五（17日）頒布V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）新飛行限制 美國空軍、海軍陸戰隊及海軍皆受影響，根據新規定，魚鷹的飛行任務必須確保飛行任務路徑，半小時可達的飛行範圍內，都要有適合的降落地點，遇緊急情況隨時可以降落。

據美國軍事媒體Military.com報導，先前頒布的魚鷹禁飛令，是源自於2022年11月29日，日本海岸附近一起意外墜毀事故導致機上8名機組人員全數罹難，禁飛令直到今年（2024）3月才解除，而今天頒布的新規範則是由空軍系統指揮部（Air Force Systems Command）所頒布。

海軍航空部隊發言人蒂奇（Beth Teach）向Military.com證實，這項規範是由V-22聯合計畫辦公室（V-22 Joint Program Office）發佈的，並要求所有相關部隊遵守。

目前尚不清楚什麼樣的降落區域才算是理想的降落地點，尤其是針對這種設計來應對艱難環境快速垂直起降的傾斜旋翼機。

今年2月，在五角大廈解除禁飛令前不久，空軍特種作戰司令部（AFSOCOM）發表聲明稱：「雖然已知資材有損壞情況，但原因仍在調查中。工程測試和分析仍在進行，以確定損壞的根本原因，這對調查至關重要。」

魚鷹機隊因多起致命事故及持續存在的機械問題，而受到嚴格審查，這些問題包括已困擾該機型超過10年，也就是V-22變速箱出現的離合器打滑問題。

當時，五角大廈的內部人士匿名向媒體透露，調查正在取得進展，並聚焦在飛機複雜的離合器和變速箱網路可能存在的問題。《美聯社》報導指出，五角大廈可能已找出日本墜機事件背後的機械故障原因，而《NBC》新聞則強調，墜機調查指向飛機的螺旋槳變速箱。