美國大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平周四（16日）上陣比賽之前做了一件小事，讓一名受邀看球的病童經歷人生中絕對難忘的時刻。這個11歲的孩子見到職棒超級巨星大谷翔平走向他的那一刻不可置信瞪大雙眼，當場得知自己要上場開球的瞬間張大了嘴驚訝不已。大谷以英語與小球迷互動，暖心指數破表。

綜合MLB.com、《運動畫刊》（Sports Illustrated）周五（17日）報導，道奇隊周四在主場迎戰辛辛那提紅人隊，當晚發放的搖頭娃娃是大谷翔平公仔。加州大學洛杉磯分校兒童醫院一名11歲心臟病患者亞伯特（Albert Lee）當天受邀到場看球，然而他收到比看球更大的驚喜。

A moment Albert and Shohei will never forget. 🥹



In honor of his bobblehead night, Shohei surprised Albert, a pediatric patient of @UCLAMCH, with a first pitch and suite tickets to tonight's game. pic.twitter.com/2kKNiYT6nK — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 17, 2024

戴著道奇隊棒球帽、身穿灰白色運動夾克的亞伯特，開賽之前受邀進入球場記者室，桌上擺著一只大谷翔平搖頭娃娃。坐在椅子上的亞伯特一見到笑容滿面的大谷翔平伸出右手走來，他瞪大雙眼，嘴巴張得老大，露齒而笑，直到與大谷翔平握手的一剎那，亞伯特有好幾秒說不出話來，末了只低聲吐出一個字「哇」。

大谷翔平輕拍亞伯特的肩膀問他「緊張嗎？」，亞伯特笑著點點頭，這時旁人提醒一臉不可置信的亞伯特「記得呼吸啊」。大谷翔平把手上的背號17號球衣放在桌上簽名，然後送給亞伯特：「謝謝你今晚光臨。準備好了嗎？」亞伯特回答「好了」，大谷告訴他：「等一下呢，要請你上場投球，第一球喔，好不好？」亞伯特聞言再度瞪大眼睛，露齒而笑。大谷翔平再度拍了拍他的肩膀，送上簽名球。

後來旁人問亞伯特：「你等一下要去包廂看球嗎？」亞伯特聽了大吃一驚，下巴大張，嘴巴變成Ｏ字形，全場再次響起溫馨的笑聲，大谷說：「他還不知道嗎？」亞伯特與家人當場獲贈進入套房看球的門票，合照結束後大谷還輕輕拉了一下亞伯特的帽沿才離場。這場意料之外的美夢等級會面，讓亞伯特從頭到尾幾乎說不出話來。到場作陪的病童家屬說，從沒見過亞伯特安靜到這種程度。

亞伯特穿上印有大谷翔平姓氏與背號的球衣上場開球，大谷蹲捕。開球儀式完成後兩人在場中合影。（美聯社）

亞伯特後來受訪時仍處於驚喜狀態：「剛剛到底發生了什麼事啊？」他描述，見到大谷翔平的第一個念頭是「喔，他個子好高啊」，而且「我大概有30秒無法呼吸」。道奇隊在社群平台X官方帳號分享這段會面影片眉批「這會是亞伯特與翔平難忘的一刻」。

亞伯特上場開球時，大谷翔平蹲在本壘接球。大谷翔平受訪時透露，球團原本建議由他的妻子田中真美子開球，夫妻倆商量後決定找喜歡棒球的孩子擔當這項重任，「我們認為，讓喜歡棒球或很少有機會看球的孩子來開球會更好」。這場比賽準備了4萬個大谷公仔還不夠發，當晚湧入5萬3527人進場看球，締造本季新高，也是2019年9月20日以來道奇主場入場人數最多的一天。