今（17日）院會衝突不斷，傍晚進入討論事項表決時，藍綠衝突升到最高，民進黨立委沈伯洋等人遭國民黨立委從高處拉下，頭著地，傷勢最重，緊急送醫；準總統府秘書長代替準總統、黨主席賴清德主席預計八點抵達醫院慰問並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。
今天傍晚綠營立委從主席台後門口衝進議場，民進黨立委沈伯洋、邱志偉一度攻佔主席台，但直接被藍委從高處拉下，尤其沈伯洋頭著地，傷勢最重，事後立委莊瑞雄也身體不適，送往台大。
今（17日）院會衝突不斷，傍晚進入討論事項表決時，藍綠衝突升到最高，民進黨立委沈伯洋等人遭國民黨立委從高處拉下，頭著地，傷勢最重，緊急送醫；準總統府秘書長代替準總統、黨主席賴清德主席預計八點抵達醫院慰問並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。
今天傍晚綠營立委從主席台後門口衝進議場，民進黨立委沈伯洋、邱志偉一度攻佔主席台，但直接被藍委從高處拉下，尤其沈伯洋頭著地，傷勢最重，事後立委莊瑞雄也身體不適，送往台大。
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