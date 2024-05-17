大陸36歲女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，與女星周冬雨共同獲得金馬影后殊榮，近年除了戲劇作品受關注，她的體態最常被網友拿來討論，但不久前她才承認自己生病身體才會變得擁腫，經過休息治療甩肉25公斤美回巔峰；怎料，隔3個月馬思純最近被拍到胖到圓肚現形，她也無奈認胖了一點。

馬思純才甩肉25公斤美回巔峰，沒想到隔3個月就被網友發現胖出小肚子。（圖／摘自新浪娛樂微博）

馬思純在休息一段時間調養身體後，回歸演藝圈戲約不斷，忙碌工作的她卻被發現胖了一圈，日前有粉絲等馬思純收工想親一睹女神風采，影片中也見到馬思純親切打招呼，完全沒有大明星架子；但下班路影片曝光後，有網友發現馬思純整個人又圓潤不少，隱約能見到小肚子。

這些年來馬思純的體態像是吹氣球，忽胖忽瘦，如今才美回巔峰又被嘲胖了，她本人也無奈發聲，錄了一段影片回應評論她身材的人，「是誰又在討論我胖不胖的問題？還行啊？」她自認只是胖了一點點，但也坦言，「重慶吃的好吃的太多了」，請大家多看看她拍戲，不要總關注她胖瘦，強調「開心最重要」。

其實馬思純休息長達一年期間，有人罵她戀愛腦或是有她跑去待產的謠言，她後來才主動公開得了抑鬱症，長時間治療才好轉，當時她也請粉絲給她點時間，「我休息不是我不想搞事業、不想拍戲、只顧戀愛，是我的身體不允許，現在越來越好了，我自然就出來了」。

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