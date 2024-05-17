台灣文學館實境解謎活動主視覺「阿龍」遭踢爆抄襲大陸繪師的「嗷嗚龍寶」作品，昨（16）日館方終於發表道歉聲明，除了坦承確實是抄襲外，連先前的相關證據也是偽造產出，讓網友感嘆「究竟什麼時候開始，在台灣做錯事情道歉變成很困難的事情了？」

鄉民「tom86814」昨日在PTT女板表示，台文館抄襲事件讓他感觸很多，如果在事情剛發生的時候就迅速主動道歉，馬上把事情處理掉，以台灣人的記憶力只要過幾天就沒人討論了，但明明就已經有很明顯的證據，甚至還被抓到P圖造假說謊，台文館還是選擇吵下去把事情鬧大，直到不可能再繼續拗了才甘願發道歉聲明。

「抄襲已經是不正確的行為，後續P圖造假想圓謊更是惡劣！」原PO提到，雖然他現在還沒有小孩，未來會不會生也還是未知數，但有時仍會擔心，「這樣的社會風氣繼續下去，台灣現在的孩子們，未來會在什麼樣的環境中成長呢？」

不少人看完後說「你說的完全是鬼島現況」、「真的有夠不要臉」、「有同感，而且完全無能為力，所以我選擇出國了」、「台灣人的素質真的不夠高」；不過也有人認為「因為道歉還是會留下紀錄啊」、「道歉就是你100％錯，裝死還可以賴到底」、「道歉就輸了，重點不是你對或錯，而是有多少人相信你」。