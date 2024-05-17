5立委送醫繼續表決！ 綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹 20:182024/05/17 中時新聞網 游念育 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院17日院會表決大戰衝突，民進黨立委沈伯洋摔落主席台，隨後送醫。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5立委送醫繼續表決！綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。莊瑞雄送醫畫面。（游念育攝） 民進黨吳思瑤在議場怒喊，民進黨4位立委已經送醫在台大，韓國瑜卻還要硬幹，國會擴權為了誰？ME TOO條款不管審查，國安條款不敢審查，國民黨的國會擴權是為了誰？現在5位立委在台大醫院，韓國瑜還要硬幹！ 5立委送醫繼續表決！ 綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。沈伯洋送醫畫面。（游念育攝） 主席台肉搏！沈伯洋重摔「頭著地」 藍綠5立委送醫！@ChinaTimes 訂閱影音： 中時新聞網 綠營大崩急了！韓國瑜立院強勢出手 郭正亮驚爆：速戰速決 國會改革三黨共識民進黨仍要表決 洪孟楷：杯葛拖延難跟民主化等號 藐視國會最高罰20萬！官員虛偽陳述有刑責 藍白聯手二讀過了 #立法院 #吳思瑤 #民進黨 #韓國瑜 #國會擴權 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜缺席！賴清德赴忠烈祠致祭 未見獨派抗議 12:182024/05/21 政治 藍綠吵鬧聲中 謝龍介突高唱：清德兄剛就職就在送終 10:212024/05/21 政治 柯建銘喊話要求 韓國瑜2度宣布休息協商 10:302024/05/21 政治 國會改革法案逐條表決 立法院會戰到今晚凌晨12點 17:102024/05/21 政治 三黨共識民進黨仍要表決 傅崐萁批當家還鬧事：是要辦喪事還喜事？ 14:412024/05/21 政治 國會改革審查民進黨頻提「散會動議」喊：反黑箱、退回重審 16:372024/05/21 政治 黃揚明預判民進黨出這招：立院職權法下周二前不可能通過 07:452024/05/21 政治 陳菁徽身穿護具備戰 ！防再被攻擊 藍委「祕密武器」上陣 09:032024/05/21 政治 國會改革案今再拚3讀 傅崐萁籲綠：當家別鬧事 07:292024/05/21 政治 柯志恩見「民主已死」白布條笑了 憶往事：對執政黨不太吉利 14:242024/05/21 政治 場外抗議人潮炸裂！立院急發公告：5點起封閉周邊部分出入口 17:362024/05/21 政治 韓國瑜釋1前提「願用表決器」遭柯建銘打槍 柯志恩曝內幕 14:382024/05/21 政治 梅粉配芭樂！表決戰意外上演藍綠「溫馨」一幕 10:532024/05/21 政治 國會改革法案拚三讀 國民黨團提案延長開會到今晚12時 15:192024/05/21 政治 柯建銘對藍白提出三大拷問 民進黨團議場前拉布條抗議 09:062024/05/21 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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