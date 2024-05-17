5立委送醫繼續表決！綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。莊瑞雄送醫畫面。（游念育攝）
5立委送醫繼續表決！綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。莊瑞雄送醫畫面。（游念育攝）

民進黨吳思瑤在議場怒喊，民進黨4位立委已經送醫在台大，韓國瑜卻還要硬幹，國會擴權為了誰？ME TOO條款不管審查，國安條款不敢審查，國民黨的國會擴權是為了誰？現在5位立委在台大醫院，韓國瑜還要硬幹！

5立委送醫繼續表決！ 綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。沈伯洋送醫畫面。（游念育攝）
5立委送醫繼續表決！ 綠委怒喊：韓國瑜還要硬幹。沈伯洋送醫畫面。（游念育攝）
主席台肉搏！沈伯洋重摔「頭著地」 藍綠5立委送醫！​⁠@ChinaTimes
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