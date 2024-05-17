準總統賴清德（中）17日在林默娘公園參加安平四大宮廟舉辦的「民安吉慶 南方有囍」歌仔戲，主持敲鑼儀式。（程炳璋攝）

台南老市長賴清德20日就職總統，地方以辦喜事心情作大戲慶賀，安平區4大宮廟連3天在林默娘公園搭台舉辦大型歌仔戲，賴清德17日主持開場敲鑼儀式，滿場歡呼展現他十足的「主場優勢」，賴與民眾一同在台下觀戲近1小時才離去。

作大戲慶祝地方喜事是南台灣地方傳統習俗，為祝賀2位來自台南的總統、副總統就職，安平區開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿與安平全台金龍殿4間宮廟聯手，連3天舉辦「民安吉慶 南方有囍」歌仔戲，首日由秀琴歌劇團擔綱演出「蟠桃大會慶狀元」。邀請到賴清德出席開場。

準總統賴清德（左二）17日在林默娘公園參加「民安吉慶 南方有囍」歌仔戲，逐攤逛媲美國宴等級的小吃市集。（程炳璋攝）

賴清德17日晚上6時50分到場，逐攤品嚐有「國宴等級小吃」之稱的美食市集，許多他擔任市長時的好友上前寒喧相認，祝賀他即將就職，爭搶簽名與合照。

黃偉哲表示，賴清德即將入主總統府，台南市民要持續支持他擔負國政，台南地方大廟也以迎接喜事的態度，找來秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲與明華園歌仔戲團輪流擔綱3天大戲，一起感受喜事。

台南市素為賴清德政治本命區，他進場掀起一陣歡呼聲，展現十足的「主場優勢」，他感謝台南市民的支持，讓他年初順利贏得總統選舉，感謝地方宮廟舉辦大型歌仔戲招待民眾，提到安平3場大戲除了慶祝來自台南的正、副總統即將就職，更慶祝台南開城400年。

賴清德觀戲足足坐滿1小時，多位民進黨台南市議員與台南市政府官員陪同，惟立法院正值政治攻防，包括賴系子弟兵林俊憲在內的台南市6名綠營立委都留在立法院未到場。