韓星安普賢出道16年首度來台，明（18日）晚將在台大綜合體育館舉辦粉絲見面會，今（17日）出席記者會，笑說沒想到在機場就受到如此熱烈歡迎，此趟希望去九份逛逛，「之前有在IG刷到照片覺得很漂亮」，也許願喝到珍珠奶茶以及品嚐雞排，搞笑分享「本來飯店有為我準備一杯，但我到房間的時候發現冰塊都融化了，有點難過」。

以模特兒身份出道的安普賢，除了身高188公分外，還擁有一身精壯肌肉，他說因為自己平時不太忌口，想吃肉時會催眠自己是在攝取蛋白質，又是屬於不運動就會變胖的體質，所以一週會至少上健身房3次，一天甚至會吃到3包雞胸肉補充蛋白質，所以體脂率長年都是20％以下，最低好像有到8.7％，最胖時期體重大概93、94公斤，「沒有到破百，如果破百了，好像有點太傷自尊心了，最低的話大概是64公斤，那時候要運動比賽有努力做重訓。」

安普賢今（17日）出席記者會。（圖／羅永銘攝）

被問及全身上下最有自信的部位，安普賢謙虛說沒有，但不忘秀出自己的28公分大手，還用中文讚嘆「很大」，透露以前模特兒時期走秀把手插在口袋中，都會因為手掌過大導致口袋鼓起來，讓觀眾的視線忍不住往那看，令人不禁想歪，但他也說手大也是有好處，「在演戲時會因為我的手很大，顯得對手女演員的臉更小，她們都會很開心」。此外，他也提到因為長年運動練出強壯大腿，「但我的骨盆比較窄，大腿又很壯，很多衣服都不太能穿。」

安普賢認為演員生涯最大的轉捩點是《梨泰院Class》。（圖／羅永銘攝）

他陸續演出《太陽的後裔》、《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥X刑警》等劇累積知名度，安普賢認為演員生涯最大的轉捩點是《梨泰院Class》，「我當初試鏡5次才被選上，且在很多地方都備受關注還被翻拍。」並透露近期在拍攝《白Packer2》，電影《辣手警探2》、《惡魔搬來了》也預計在今年上檔，希望大家能多多支持，昨（16日）正好度過36歲生日，他表示每年生日願望都一樣，希望身邊的親友身體健康，以及藝人這份工作可以長長久久。

安普賢昨（16日）正好度過36歲生日。（圖／羅永銘攝）

安普賢不忘秀出自己的28公分大手。（圖／羅永銘攝）

記者會尾聲，安普賢再度主動提及：「台灣粉絲曾經送過我噶瑪蘭威士忌，我想說這次來台灣可以再買來喝，不知道原來台灣有這麼多人喜歡我的劇、喜歡我，下飛機後就深刻感受到，還送我禮物，更用韓文寫信給我，我在車上有讀了信，雖然沒辦法全部讀完，但是很感謝，一方面明天見面會也會感到有點負擔，我非常努力準備，也謝謝今天在場這麼多記者來到現場，我會成為更好的演員再努力回來台灣的。」