國立海洋科技博物館攜手國立故宮博物院推出「河海行舟－清明上河圖數位特展」，利用動畫活化「清院本清明上河圖」中的精彩片段，印證河海文化的發展。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

國立海洋科技博物館慶祝開館10周年，攜手國立故宮博物院推出「河海行舟－清明上河圖數位特展」，於17日開展，由海科館館長陳素芬與故宮博物院院長蕭宗煌共同啟動開幕儀式。利用動畫活化「清院本清明上河圖」中的精彩片段，圖中除了人物眾多，船隻也相當豐富多元，船隻的形態至今仍可見，讓民眾體會人類依靠河流與海洋所獲得的無比生命力，印證河海文化的發展。

海科館表示，本次特展結合故宮「古畫動漫－清院本清明上河圖」與海科館的研究典藏特色，引領民眾走入人類自古與河共生共榮的歷史，看見古人智慧與工藝美學的同時，亦反省今日隨著舟船、漁法技術進步，人們對河海資源的掠奪。

海科館說，特展也邀請財團法人陽明海運文化基金會贊助11件中式古船模型展示，透過基金會典藏基隆在地木船工藝達人曾樹銘老師經典作品，講述自古以來各式舟船運載著人們的生活甘苦回憶，流動著各行各業的繁榮盛況，也因百川匯集成河海大洋，人類不停探索追求自由夢想的海洋精神，得以無所畏懼跨越艱鉅的波濤洶湧，抵達嚮往的大洋彼方。

陳素芬表示，海科館與國立故宮博物院於2018年即展開合作，至2023年已有5個特展的合作。本次特展民眾將在此逾85年之北部火力發電廠燃煤鍋爐室歷史建築空間內，透過展示手法體驗與感受當時河岸生活故事、簡樸漁法漁具及古舟船舶等科學工藝，以河海行舟，乘載歷史，航向未來。

國立海洋科技博物館攜手國立故宮博物院推出「河海行舟—清明上河圖數位特展」，利用動畫活化「清院本清明上河圖」中的精彩片段，印證河海文化的發展。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

蕭宗煌說，此次展出是用動畫活化「清院本清明上河圖」中的精彩片段，圖中除了人物眾多，船隻也相當豐富多元，船隻的形態至今仍可見，亦是海科館的專業與重要展品。

國立海洋科技博物館攜手國立故宮博物院推出「河海行舟—清明上河圖數位特展」，利用動畫活化「清院本清明上河圖」中的精彩片段，印證河海文化的發展。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

蕭表示，本次兩館合作，將這些船隻從平面畫作轉化為立體展示，展現人類依靠河流與海洋所獲得的無比生命力，印證河海文化的發展，也是命名「河海行舟」的用意，展期由即日起至明年3月2日。