【517表決戰】郭國文連周萬來都敢搶！ 「強奪記事本」拔腿跑出議場 @ChinaTimes

【517表決戰】郭國文搶周萬來記事本！ 洪孟楷怒問：賴清德授意的嗎？ @ChinaTimes

立法院今（17日）進行國會改革法案表決大戰，朝野立委爆發好幾波衝突，下午3點多時，民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來手中資料，然後迅速跑走。至於郭國文為何會去搶周萬來的議事包？前立委郭正亮表示，因為提案沒有電子版，所以郭國文搶周萬來公文，可能會認為他就沒有提案可以念了。中天節目主持人盧秀芳吃驚問，「真的沒有電子版？」

郭正亮今(17日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，為什麼郭國文會去搶周萬來的議事包，那是因為立法院相當落伍，提案沒有電子版，要宣讀時，就要拿書面稿出來念。

主持人盧秀芳吃驚問，「真的沒有電子版？」郭正亮回應表示，大家都習慣看印出來的，所以郭國文可能是想搶走資料，他就沒有提案可以念了，不過，事實上可以再印，沒有問題。

盧秀芳接著問到，是不是可以傳到手機？郭正亮表示，把人家理解到這麼現代化。盧秀芳不禁驚訝表示，她驚呆了。

郭正亮指出，在他的印象中，要有人圍在那邊念，因為按照規定，宣讀完條文，就要表決，而且到時要做一些動作，不然就會是逐條表決。若要全案表決，每一個案子表決，要回去算人數，民進黨一定會弄一大堆程序搞你，所以人都不能走。