桃園市政府勞動局製作中文、英文、印尼文、泰文及越文版海報宣傳。（勞動局提供／蔡依珍桃園傳真）

性別平等工作法有關性騷擾防治相關修法規定已於3月8日實施，因應外籍移工人數冠全國，桃園市政府勞動局製作中文、英文、印尼文、泰文及越文版海報宣傳，勞動局也提到，去年共受理35件性騷申訴，其中10件共被開罰110萬，提醒雇主只要勞工反映不適就得慎處，若不當一回事開罰10萬起跳。

勞動局指出，目前桃園擁有36個報編工業區，截至去年底全市勞動力人口約121萬人，外籍移工人口更多達13萬人，為保障廣大本國籍勞工及外籍移工就業權益，並協助雇主符合性騷擾防治法令要求，桃園市政府勞動局特製作中文、英文、印尼文、泰文及越文版職場性騷擾防治海報，供事業單位自行運用。

勞動局提醒，性別平等工作法有關性騷擾防治相關修法規定已於今年3月8日實施，規定僱用受僱者10人以上之雇主，為防治性騷擾之發生，應設置處理性騷擾專線電話、傳真、專用信箱、電子信箱或其他指定申訴管道，並於工作場所顯著之處公開揭示。

桃園前年共受理18件性騷擾申訴案，去年提高到35件，顯見性別意識抬頭，其中9案撤回、16案不成立、10案成立共被開罰110萬元，勞動條件科指出，只要勞工覺得心理不舒服都要正視處理，去年曾發生同事稱讚女子身材好、屁股翹，或是傳曖昧簡訊稱「想你」等言語，女子覺得遭冒犯，但雇主以關心、玩笑話、稱讚等帶過，未將當事人分開或調整職位，都被開罰10萬元。

勞動局提醒，雇主應設置處理性騷擾之申訴管道，並以書面、電子資料傳輸或其他可隨時取得查知之方式公開揭示，以防治職場性騷擾事件，違者可開罰2至100萬，呼籲雇主們一同重視勞工權益，共同營造就業平權友善職場。

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